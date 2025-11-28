Бойца Джеффа Монсона не пустили в Молдавию

Боец Монсон: меня не пустили в Молдавию и предложили не говорить о России

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) отказали во въезде в Молдавию на поединок по кикбоксингу, передает ТАСС.

«Меня и моего тренера задержали в аэропорту в Молдавии и отказали во въезде. Они предлагали мне закрасить мою татуировку с буквой Z при помощи макияжа. Также мне сказали не говорить о России во время пресс-конференции», — сказал Монсон, отметив, что это оскорбительно для него.

В мае 2023 года боец отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

На счету Монсона 88 боев в ММА, из них в 60-ти он одержал победы, также он потерпел 26 поражений, один его поединок закончился ничьей, в еще одном результат не был зафиксирован. Последний официальный бой он провел в 2016 году. В мае 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Монсону было предоставлено российское гражданство.

Ранее Монсон заявил о готовности поехать на СВО.