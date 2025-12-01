В Туле задержан боец ММА, оказавшийся лидером преступной группировки

В Туле задержали бойца ММА, который организовал преступную группировку, занимавшейся разбоем и вымогательством. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации канала, задержанный — 36-летний Тигран Оганесян, который является известным в Туле спортсменом и тренером. Боец неоднократно становился чемпионом «Битвы за Тулу».

Согласно предварительной информации, Оганесян собрал банду из пятерых своих воспитанников, уроженцев Закавказья. Под его руководством злоумышленники действовали в Щёкино и Туле. Под видом представителей силовых структур они вымогали деньги у своих жертв — от 500 до 800 тысяч рублей. Члены банды задержаны, возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Вымогательство».

При этом в Федерации ММА Тульской области заявили, что Оганесян не является членом региональной федерации.

«Правоохранительные органы разберутся во всех обстоятельствах дела и примут справедливые и честные решения. ТРОО «ФСБЕ (ММА)» со всей строгостью осуждает любое нарушение закона и подтверждает свою приверженность принципам законности и правопорядка», — написало издание «Тульская пресса» со ссылкой на региональную федерацию.

Ранее стало известно, что грозит бойцу поп-ММА за избиение блогера.