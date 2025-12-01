Мать фигуристки Костылевой рассказала, как их выгнала Тутберидзе

Мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала об отказе тренера Этери Тутберидзе с ними работать. Ее слова передает «Чемпионат».

Ирина затронула ситуацию, когда ее дочь сильно заболела и каталась на другой ледовой арене без прыжков. Об этом уведомили только Розанова. однако после возвращения в зал, Тутберидзе устроила допрос.

«Когда мы пришли на лед, Лене не дали даже прокатиться: Розанов, Тутберидзе и Глейхенгауз просто расспрашивали ее полчаса. Потом Этери сказала мне: «Вы бессовестные, наглые люди». Я не ожидала такого ужаса, промолчала. А потом она продолжила: «Пошли вон отсюда, Лена, выходи со льда». И я сразу поняла, что это подстава», — рассказала Костылева-старшая.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее стало известно, почему мать фигуристки Костылевой отказала нескольким школам фигурного катания.