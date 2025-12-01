На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это заслуга Путина»: министр спорта РФ о решении IJF по дзюдоистам

Дегтярев назвал заслугой Путина допуск дзюдоистов выступать с флагом РФ
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заслугой президента Владимира Путина решение Международной федерации дзюдо (IJF), передает «Матч ТВ».

«Это в первую очередь заслуга нашего президента Владимира Путина. Его авторитет беспрекословен в борцовском мире. Это решение было ожидаемым, и мы благодарим IJF, что это произошло, — высказался Дегтярев.

Исполком IJF разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах под флагом России 27 ноября 2025 года.

В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.

Ранее российские дзюдоисты выиграли медальный зачет на турнире Большого шлема.

