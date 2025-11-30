На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет на турнире Большого шлема

Россияне выиграли медальный зачет на турнире Большого шлема под флагом РФ
true
true
true
close
Федерация дзюдо России

Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет на турнире Большого шлема в Абу-Даби, завоевав шесть наград в первый старт после возвращения права выступать под национальным флагом.

Сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав две золотые и четыре серебряные медали. Победы в своих весовых категориях одержали Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг), который в финале одолел своего соотечественника Идара Бифова. Серебряными призерами турнира также стали Мурад Чопанов (до 66 кг), Абдул-Керим Тасуев (до 81 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Второе место в медальном зачете заняла сборная Японии с двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями, а третьей стала команда Германии с двумя золотыми наградами.

Исполком IJF разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах под флагом России 27 ноября 2025 года.

В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.

Ранее дзюдоист Аюб Блиев заявил о радости при звучании гимна РФ в честь победы в Абу-Даби.

Летние виды спорта
