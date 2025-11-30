Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет на турнире Большого шлема в Абу-Даби, завоевав шесть наград в первый старт после возвращения права выступать под национальным флагом.

Сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав две золотые и четыре серебряные медали. Победы в своих весовых категориях одержали Аюб Блиев (до 60 кг) и Арман Адамян (до 100 кг), который в финале одолел своего соотечественника Идара Бифова. Серебряными призерами турнира также стали Мурад Чопанов (до 66 кг), Абдул-Керим Тасуев (до 81 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Второе место в медальном зачете заняла сборная Японии с двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями, а третьей стала команда Германии с двумя золотыми наградами.

Исполком IJF разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах под флагом России 27 ноября 2025 года.

В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.

Ранее дзюдоист Аюб Блиев заявил о радости при звучании гимна РФ в честь победы в Абу-Даби.