Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда

Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России
Александр Гальперин/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов вручил золотую медаль семье олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории московского «Спартака» Никиты Симоняна. Об этом сообщает пресс‑служба РФС.

Никита Симонян был удостоен звания Героя Труда России в октябре 2025 года за особые заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного футбола.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Последние дни он провел в больнице, куда был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

10 октября 2025 года Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее Путин прислал венок на церемонию прощания с Симоняном.

Летние виды спорта
