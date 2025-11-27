На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин прислал венок на церемонию прощания с Симоняном

Путин прислал венок на церемонию прощания с Симоняном на стадионе «Спартака»
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в сборной СССР по футболу Никитой Симоняном. Об этом сообщает РИА Новости.

Также венок отправил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Церемония проходит на стадионе московского футбольного «Спартака» «Лукойл Арене». 24 ноября клуб официально объявил о переименовании трибуны А на «Лукойл Арене» в трибуну имени Никиты Симоняна. Три другие трибуны арены уже носят имена легенд «Спартака»: братьев Старостиных, Игоря Нетто и Федора Черенкова.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Последние дни он провел в больнице, куда был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

Ранее ФИФА почтила память Симоняна.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами