Путин прислал венок на церемонию прощания с Симоняном на стадионе «Спартака»

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в сборной СССР по футболу Никитой Симоняном. Об этом сообщает РИА Новости.

Также венок отправил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Церемония проходит на стадионе московского футбольного «Спартака» «Лукойл Арене». 24 ноября клуб официально объявил о переименовании трибуны А на «Лукойл Арене» в трибуну имени Никиты Симоняна. Три другие трибуны арены уже носят имена легенд «Спартака»: братьев Старостиных, Игоря Нетто и Федора Черенкова.

Симоняна не стало вечером 23 ноября, ему было 99 лет. Последние дни он провел в больнице, куда был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

10 октября 2025 года президент России Владимир Путин наградил бывшего футболиста званием Героя Труда. Симонян получил это почетное звание за выдающиеся достижения перед страной и вклад в развитие и популяризацию футбола в России.

За свою карьеру Никита Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком», забив рекордные 160 голов за клуб. Вместе с советской сборной он стал олимпийским чемпионом. Профессиональную карьеру Симонян завершил в 1959 году.

