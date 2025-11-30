Аршавин похвалил «Рубин» в матче с «Зенитом» за игру в обороне

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высоко оценил игру казанского «Рубина» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на поражение, передает «Матч ТВ».

«Мы должны выделить хорошую игру «Рубина» в обороне. Они почти всю игру справлялись, но допустили несколько неточностей во втором тайме, за которые Нино наказал. Просто не было Даку. Если бы он играл, могло сложиться по-другому», — высказался Аршавин.

Встреча, которая проходила стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу Петербурга. Счет открыл на 69-й минуте единственным голом бразильский защитник Нинo. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице РПЛ после победы «Зенит» поднялся на второе место, набрав 36 очков. «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место. После 17 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. В следующем туре, который пройдет 6 декабря, петербуржцы сыграют с «Акроном», а казанский клуб встретится с «Ростовом».

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил победу над «Рубином» работой над стандартами.