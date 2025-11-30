«Решили стандартные положения»: тренер «Зенита» о победе над «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил победу своей команды над «Рубином» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стандартными положениями игроков. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Тяжелая, вязкая игра, в которой одна команда очень хорошо оборонялась, искала свои шансы на стандартах и в быстрых атаках. Думаю, это та игра, которую во многом решили стандартные положения», — заявил Семак.

Встреча, которая проходила стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу Петербурга. Счет открыл на 69-й минуте единственным голом бразильский защитник Нинo. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице РПЛ после победы «Зенит» поднялся на второе место, набрав 36 очков. «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место. После 17 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. В следующем туре, который пройдет 6 декабря, петербуржцы сыграют с «Акроном», а казанский клуб встретится с «Ростовом».

Ранее в «Зените» заявили, что у них нет рабства.