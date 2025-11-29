В «Зените» заявили, что у них нет рабства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после вылета команды из Пути РПЛ Кубка России от московского «Динамо» заявил, что в предстоящее зимнее трансферное окно клуб готов рассмотреть предложения как на вход, так и на выход. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Посмотрим, что будет с лимитом, будем ждать официального объявления. Что касается зимнего трансферного окна, то любой игрок, у которого будет выгодное предложение, может уйти — это спортивная жизнь, у нас нет рабства. Если будет предложение, которое устроит клуб, то никаких проблем — мы всегда идем навстречу, если футболист хочет попробовать свои силы в другой команде или чемпионате», — заявил Семак.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее в «Динамо» заявили, что не хотели попасть на «Балтику» в Кубке России.