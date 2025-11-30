На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зенит» переиграл «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ

Единственный гол бразильца Нино помог «Зениту» переиграть «Рубин» в матче РПЛ
Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура Российской премьер-пиги (РПЛ).

Встреча, которая проходила стадионе «Газпром Арена», завершился со счетом 1:0 в пользу Петербурга. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мсет открыл на 69-й минуте единственным голом бразильский защитник Нинo. «Рубин» в течение встречи действовал преимущественно в обороне, но имел несколько опасных моментов, включая сейв Дениса Адамова после удара Чумича на 41-й минуте. Гости завершили матч с пятью желтыми карточками, при этом Йочич и Сиве были предупреждены еще в первом тайме.

В турнирной таблице РПЛ после победы «Зенит» поднялся на второе место, набрав 36 очков. «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место. После 17 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. В следующем туре, который пройдет 6 декабря, петербуржцы сыграют с «Акроном», а казанский клуб встретится с «Ростовом».

Ранее тренер Ринат Билялетдинов заявил, что «Спартак» сейчас он не соответствует «Балтике».

