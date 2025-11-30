«Это не команда»: российский тренер о проигрыше «Спартака» в матче с «Балтикой»

Российский тренер Билялетдинов: «Спартак» сейчас не соответствует «Балтике»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что не видит ничего удивительного в победе «Балтики» над «Спартаком» в матче 17-го тура чемпионата России. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Ничего удивительного в победе «Балтики». На каком месте до этого матча находилась «Балтика», а на каком «Спартак». Сейчас он не соответствует «Балтике». Подбор классных игроков — это еще не команда. Вчера это все увидели» — высказался Билялетдинов.

29 ноября «Балтика» обыграла московский «Спартак» Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась со счетом 1:0.

На 30-й минуте матча был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. На 33-й минуте был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

Ранее тренера «Балтики» сравнили с Моуринью и Романом Ротенбергом.