«Продлевают людей, которые не выигрывают»: Мостовой о новом контракте Галактионова

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой резко раскритиковал решение «Локомотива» продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым, передает Legalbet.

«Лично я Галактионова не знаю, но знаю, что он провалился в юношеской сборной, потом его взяли в Нижний Новгород, но он и там провалился. Видимо, кто-то за спиной стоит. У нас часто продлевают людей, которые ничего не выигрывают. Нефутбольные люди за счет футбола, которому мы отдали жизнь, устраивают себе карьеры», — заявил Мостовой. Он также отметил, что со спортивной точки зрения от тренера ничего ждать не будет.

Галактионов возглавил «Локомотив» в конце 2022 года, после чего клуб взял курс на развитие молодых российских футболистов. За время работы наставник стал вторым тренером в истории команды по количеству матчей — Галактионов провел 100 игровых встреч в лидерстве клуба, уступив только Юрию Семину.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает третье место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 34 очками после 17 туров.

26 ноября «Локомотив» сыграл со «Спартаком» в матче Кубка России. Встреча, которая проходила на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:3 в пользу «Спартака».

Ранее тренер «Локомотива» Галактионов потребовал у руководства продлить контракт с Бариновым.