На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Продлевают людей, которые не выигрывают»: Мостовой о новом контракте Галактионова

Мостовой заявил, что не ждет от тренера «Локомотива» Галактионова результатов
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой резко раскритиковал решение «Локомотива» продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым, передает Legalbet.

«Лично я Галактионова не знаю, но знаю, что он провалился в юношеской сборной, потом его взяли в Нижний Новгород, но он и там провалился. Видимо, кто-то за спиной стоит. У нас часто продлевают людей, которые ничего не выигрывают. Нефутбольные люди за счет футбола, которому мы отдали жизнь, устраивают себе карьеры», — заявил Мостовой. Он также отметил, что со спортивной точки зрения от тренера ничего ждать не будет.

Галактионов возглавил «Локомотив» в конце 2022 года, после чего клуб взял курс на развитие молодых российских футболистов. За время работы наставник стал вторым тренером в истории команды по количеству матчей — Галактионов провел 100 игровых встреч в лидерстве клуба, уступив только Юрию Семину.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает третье место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 34 очками после 17 туров.

26 ноября «Локомотив» сыграл со «Спартаком» в матче Кубка России. Встреча, которая проходила на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:3 в пользу «Спартака».

Ранее тренер «Локомотива» Галактионов потребовал у руководства продлить контракт с Бариновым.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами