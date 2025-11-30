У Баринова есть шанс продлить контракт с «Локо»: за него вступился тренер

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов продлил контракт с клубом и стал все настойчивее требовать от руководства подписать новое соглашение с капитаном команды Дмитрием Бариновым. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

«41-летний специалист считает, что потеря 29-летнего хавбека станет сильным ударом по его тактическим наработкам, имиджу клуба и атмосфере в команде. Галактионов уверен, что Баринов должен остаться в «Локо» как один из ключевых игроков», — говорится в сообщении.

Контракт Баринова истекает летом. Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев неоднократно жаловался на то, что руководство клуба затягивает переговоры по новому соглашению. По словам агента, ситуация изменилась, когда пост генерального директора занял экс-игрок «железнодорожников» Борис Ротенберг, который якобы проявил личную заинтересованность. Но на данный момент Баринов остается в том же положении.

Дмитрий Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года. За это время полузащитник провел 271 матч во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 26 результативных передач.

