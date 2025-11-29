«Была радость»: российский дзюдоист о гимне РФ на награждении турнира в Абу-Даби

Дзюдоист Блиев заявил о радости при звучании гимна РФ в честь победы в Абу-Даби

Российский дзюдоист Аюб Блиев рассказал о своих эмоциях от звучания российского гимна во время его награждения на турнире в Абу-Даби. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Была радость. Очень приятно стоять на пьедестале и слушать гимн своей страны. Тяжелый день был, но бывало и тяжелее. Не скажу, что все легко давалось. Были полноценные схватки, дополнительное время. Трудовой день», — рассказал он.

Блиев стал чемпионом турнира Большого шлема, проходящего в Абу-Даби, одолев в решающем поединке представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана. Эта медаль стала первой после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам выступать с национальным флагом и гимном. Во время награждения Блиева прозвучал гимн России.

Исполком IJF разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах под флагом России 27 ноября 2025 года.

В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.

Ранее в Госдуме предположили реакцию Запада на допуск россиян к турнирам с флагом РФ.