В Госдуме признали факт насилия матери Костылевой над фигуристкой

Свищев о конфликте с матерью Костылевой: факты насилия над ребенком есть

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал дождаться результатов официального расследования в ситуации с фигуристкой Еленой Костылевой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Инцидент уже вышел за рамки обычного бытового конфликта. Мы сейчас не должны занимать ничью позицию, нужно четко следовать результатам расследования. И в ближайшее время мы поймем, что действительно произошло там. Но то, что факты насилия над ребенком есть, это мы с вами видим», — высказался Свищев.

28 ноября Продюсер Яна Рудковская опубликовала фотографии, на которых видны следы от побоев на теле фигуристки Елены Костылевой.

Рудковская утверждает, что побои оставила мать спортсменки Ирина Костылева.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее маму 14-летней фигуристки Костылевой заблокировали в соцсетях.