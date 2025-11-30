На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме признали факт насилия матери Костылевой над фигуристкой

Свищев о конфликте с матерью Костылевой: факты насилия над ребенком есть
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал дождаться результатов официального расследования в ситуации с фигуристкой Еленой Костылевой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Инцидент уже вышел за рамки обычного бытового конфликта. Мы сейчас не должны занимать ничью позицию, нужно четко следовать результатам расследования. И в ближайшее время мы поймем, что действительно произошло там. Но то, что факты насилия над ребенком есть, это мы с вами видим», — высказался Свищев.

28 ноября Продюсер Яна Рудковская опубликовала фотографии, на которых видны следы от побоев на теле фигуристки Елены Костылевой.

Рудковская утверждает, что побои оставила мать спортсменки Ирина Костылева.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее маму 14-летней фигуристки Костылевой заблокировали в соцсетях.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами