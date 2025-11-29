Маму 14-летней фигуристки Костылевой заблокировали в соцсетях

Канал Ирины Костылевой, мамы 14-летней фигуристки Елены Костылевой, заблокировали в Telegram.

На момент блокировки на канал Костылевой-старшей было подписано более 11 тысяч человек.

28 ноября Продюсер Яна Рудковская опубликовала фотографии, на которых видны следы от побоев на теле фигуристки Елены Костылевой.

Рудковская утверждает, что побои оставила мать спортсменки Ирина Костылева.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

