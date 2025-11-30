Дзюба увеличил свой рекорд по числу забитых мячей

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба побил свой рекорд в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».

Встреча, которая состоялась 29 ноября в Самаре, завершилась со счетом 1:2 в пользу Нижнего Новгорода. Дзюба забил единственный гол, который позволил ему довести общее количество забитых мячей в карьере до 245. Предыдущий рекорд лучшего бомбардира Александра Кержакова составлял 233 гола.

Дзюба присоединился к клубу осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

В турнирной таблице РПЛ тольяттинский клуб идет на восьмой строчке, набрав 21 балл. «Пари НН» — аутсайдер лиги, команда расположилась на 15-м месте с 11 очками.

«Акрон» завершит календарный год выездным матчем против петербургского «Зенита» 6 декабря, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Нижегородская команда свой последний матч в 2025 году сыграет 7 декабря на выезде против махачкалинского «Динамо». Начало матча — 14:00 мск.

