Футболист «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Колумбийский футболист отличился забитым мячом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Теперь на счету колумбийца 69 забитых мячей за «быков».

Сейчас идет 70-я минута матча «Краснодар» ведет со счетом 4:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года. Вместе с клубом он стал победителем РПЛ сезона-2024/25.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

