«Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл самарские «Крылья Советов».

Встреча завершилась со счетом е:0.

На 21-й минуте матча счет открыл Дуглас Аугусто. Еще до перерыва Эдуард Сперцян удвоил преимущество хозяев. На 53-й минуте Эдуард Сперцян довел счет до разгромного, реализовав пенальти. Джон Кордоба на 61-й минуте забил четвертый гол в ворота «Крыльев». Витор Тормена установил окончательный счет матча, забив под занавес встречи.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 37 очков. «Крылья Советов» занимают 11-е место, набрав 17 оков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

