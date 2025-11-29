«Спартак» проиграл «Балтике» в матче РПЛ, играя в большинстве 60 минут

Московский «Спартак» уступил калининградский «Балтике» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась со счетом 0:1.

На 30-й минуте матча был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. На 33-й минуте был удален тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее московский ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ и возглавил турнирную таблицу.