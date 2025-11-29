ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ и возглавил турнирную таблицу

ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Оренбург» в матче РПЛ и возглавил турнирную таблицу

Московский ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0.

На 55-й минуте матча Данила Хотулев отправил мяч в собственные ворота. За 5 минут до конца основного времени матча окончательный счет встречи установил Тамерлан Мусаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на первом месте, набрав 36 очков. «Оренбург» идет на 14-1 строчке, имея в активе 12 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

