Бывший игрок «Зенита» делал ставки во время матчей своей команды

Нападающий «Ромы» Сердар Азмун, вероятно, ставил на скачки лошадей во время матча своего клуба, находясь на трибуне стадиона. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Корона.

Журналист опубликовал на канале Dillinger News видео, где форвард на трибунах стадиона во время матча итальянской футбольной команды смотрит скачки на своем смартфоне.

«Речь идет об игровой зависимости. «Рома» заплатила этому игроку 12,5 миллиона евро, а он не играет и сидит на трибунах. Тот факт, что вместо того, чтобы смотреть, как его команда суетится на поле, он смотрит скачки, впечатляет.

И, как и он, десятки других молодых футбольных миллионеров, увлеченных экраном смартфона: лошади, блэкджек, покер», — написал Корона.

В отношении иранского игрока не будут проводиться расследования, так как он не был замечен в ставках на футбол.

26 августа «Рома» объявила о годовой аренде Азмуна из «Байера». Контракт иранского футболиста с немецким клубом действует до 2027 года. Всего в прошлом сезоне нападающий провел в бундеслиге 23 игры, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Клуб занял шестое место.

Нападающий выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Ранее сообщалось, что футболиста «Ювентуса» дисквалифицировали на семь месяцев за ставки.