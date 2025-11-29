Большунов заявлен на следующую гонку Кубка России, несмотря на дисквалификацию

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявлен на гонку с раздельным стартом на дистанции 15 км классическим стилем на Кубке России, несмотря на дисквалификацию.

Большунов выйдет на старт под 20-м номером.

Большунов столкнулся с Александром Бакуровым в полуфинале мужского спринта. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что лыжник Александр Большунов заслуживает дисквалификации на ближайшие старты.

Ранее стало известно состояние лыжника Бакурова, которого толкнул Большунов.