Губерниев призвал жестко наказать Большунова за нападение на соперника

Губерниев предложил отстранить Большунова от следующих стартов
Владимир Астапкович/РИА Новости

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что лыжник Александр Большунов заслуживает дисквалификации на ближайшие старты за нападение на Александра Бакурова после финиша полуфинала спринтерской гонки на Кубке России, передает «Матч ТВ».

«Надо наказывать жестко. Думаю, что Елена Валерьевна придумает миллион отмазок, они его не тронут по традиции, они его все боятся. Должна быть дисквалификация, мне кажется, на следующие старты как минимум», — сказал Губерниев.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что у Большунова сносит крышу.

