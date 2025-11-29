Стало известно состояние лыжника Бакурова, которого толкнул Большунов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Александр Бакуров, которого толкнул Александр Большунов после финиша спринтерской гонки на Кубке России, получил ушиб мягких тканей, передает ТАСС.

«У Бакурова сильный ушиб мягких тканей. На всякий случай съездит на УЗИ», — сказала Вяльбе.

Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта. уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее лыжница Юлия Ступак осудила Большунова за нападение на Бакурова.