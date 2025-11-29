Тренер «Балтики» показал неприличный жест во время игры со «Спартаком» и был удален

Тренера «Балтики» Талалаева удалили в матче со «Спартаком» за неприличный жест

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев был удален со скамейки во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове.

Сейчас заканчивается первый тайм. Счет в матче пока не открыт. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

На данный момент «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов. «Балтика» занимает пятое место, набрав 29 очков.

Ранее были названы факторы, от которых зависит борьба «Спартака» за чемпионство.