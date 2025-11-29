На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер «Балтики» показал неприличный жест во время игры со «Спартаком» и был удален

Тренера «Балтики» Талалаева удалили в матче со «Спартаком» за неприличный жест
ФК «Балтика»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев был удален со скамейки во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове.

Сейчас заканчивается первый тайм. Счет в матче пока не открыт. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

На данный момент «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов. «Балтика» занимает пятое место, набрав 29 очков.

Ранее были названы факторы, от которых зависит борьба «Спартака» за чемпионство.

Футбол. Чемпионат России
