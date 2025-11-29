Названы факторы, от которых зависит борьба «Спартака» за чемпионство

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» ответил, от чего зависит борьба красно-белых за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Понимаете, если отмотать год назад, то «Спартак» выдал серию из шести побед в шести матчах и приблизился к «Краснодару». Все думали, что команда будет бороться за чемпионство. Но сборы [перед весенней частью] почему-то не заладились... И все от этого сейчас будет зависеть, от того, кто уйдет из иностранцев, кто-то придет, будут ли усиливаться. На сегодняшний день надо собраться «Спартаку» и выиграть две оставшиеся в году игры. Этот этап закончится, и они уже будут дальше думать, что делать: оставлять — не оставлять, усиливаться — не усиливаться. Это не только «Спартака» касается, но и всех команд. Нужно хорошо уйти в эту паузу с положительными эмоциями, а положительные эмоции — это победы», — отметил он.

11 ноября «Спартак» уволил сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов, у лидирующего «Краснодара» — 34 очка. 29 ноября в 17-м туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с калининградской «Балтикой».

