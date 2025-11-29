«Спартак» выступил с заявлением на фоне новостей про рак Алдонина

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале пожелал скорейшего выздоровления бывшему футболисту сборной России Евгению Алдонину, борющемуся с раком, и объявил о начале сбора пожертвований для него.

«На днях стало известно о тяжёлой болезни, с которой столкнулся бывший игрок и капитан сборной России Евгений Алдонин. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», — указано в сообщении.

Информация о серьезном заболевании Алдонина появилась в СМИ 22 ноября. Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин заявил, что шансы справиться с заболеванием есть.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».

