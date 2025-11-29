На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» назвали претендентом на золото РПЛ

Бывший вице-президент «Спартака» Измайлов: красно-белые претендуют на золото РПЛ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов выразил уверенность, что московский «Спартак» может бороться за золото Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Все очень быстро меняется. Есть неожиданные «темные лошадки», как «Балтика». Опять же, зимняя пауза может многое поменять и расставить все по своим местам. Весной посмотрим более предметно. И «Спартак», и много кто еще может претендовать на первое место», — отметил он.

11 ноября «Спартак» уволил сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов, у лидирующего «Краснодара» — 34 очка. 29 ноября в 17-м туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с калининградской «Балтикой».

Ранее появилась информация, что иностранец хочет покинуть «Спартак» из-за жены.

