Тренер «Динамо» назвал цель своей работы

Тренер «Динамо» Гусев заявил, что хочет вернуть клуб на лидирующие позиции в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после прохода команды в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по итогам противостояния с «Зенитом» заявил, что хочет исправить положение команды в чемпионате страны. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Главное, что мы прошли дальше. Надо идти шаг за шагом, даже победные игры лишь немного поправят турнирное положение. Клуб с такой историей и бренд российского футбола должен идти на первых местах, но это будет сложно сделать [мгновенно]», — заявил Гусев.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 27 ноября, завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

