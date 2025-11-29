Стало известно, от чего зависит судьба тренера «Спартака»

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» рассказал, от чего может зависеть судьба тренера красно-белых Вадима Романова.

«Пока он исполняющий обязанности, у него пока не хватает лицензии PRO, чтобы руководить. Но самое главное — это результат. Пока он пользуется заготовками Станковича. А уже потом надо смотреть, как он будет проводит сборы, если останется, как команда подготовится к весенней части, вот от этого будет зависеть его дальнейшая судьба. Понятно, что у команды сейчас пошел эмоциональный всплеск, такая нервозность исчезла, появились дополнительные эмоции положительные, которые благоприятно сказываются на игре. А дальше уже надо будет смотреть, что руководство решило — оставлять Романова, давать ему шанс или искать кого-то», — отметил он.

11 ноября «Спартак» уволил сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее входил в тренерский штаб Станковича.

На данный момент «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0). В турнирной таблице национального первенства команда идет на шестом месте, набрав 28 баллов, у лидирующего «Краснодара» — 34 очка. 29 ноября в 17-м туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с калининградской «Балтикой».

Ранее появилась информация, что иностранец хочет покинуть «Спартак» из-за жены.