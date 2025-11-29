Бывший гонщик «Формулы-1» арестован по подозрению в мошенничестве

Бывший пилот «Формулы‑1» Адриан Сутиль арестован в Германии по подозрению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и хищении. Об этом сообщает издание Bild.

По информации СМИ, сотрудники правоохранительных органов 27 ноября провели рейды в Монако, Швейцарии и Зиндельфингене, где Сутиль и был задержан. После задержания спортсмен был доставлен в суд немецкого города Штутгарт. Пока прокуратура не раскрывает никакие подробности о деле Сутиля, известно только то, что последние несколько лет он торговал автомобилями премиум класса.

Это уголовное дело — не первое для Сутиля. В 2011 году он получил условный срок 18 месяцев после того, как нанес травму бывшему руководителю команды «Лотус» Эрику Люксу, когда ударил его бокалом для шампанского во время вечеринки в ночном клубе Шанхая.

Бывшему гонщику 42 года. Он выступал в «Формуле‑1» с 2007 по 2011 годы, а затем с 2013‑го по 2014‑й. Сутиль гонялся за «Спайкер», «Форс‑Индию» и «Заубер». Всего он провел 128 гонок и не достиг высоких результатов. Самым большим достижением для него стало четвертое место на Гран‑при Италии.

Ранее уголовное дело завели после ДТП с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду.