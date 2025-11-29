На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уголовное дело завели после ДТП с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду

Уголовное дело возбуждено после того, как в Челябинской области перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Челябинский Следком».

Согласно указанной информации, по поручению и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в Правобережном межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По делу проводится допрос водителя, который управлял автобусом, а также очевидцев произошедшего, затребована документация об организации перевозки и обеспечения безопасности пассажиров. Также в ходе разбирательств будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы.

Информация о ДТП появилась утром 29 ноября. Инцидент произошел на 181-м километре автодороги »ЮжноуральскМагнитогорск» в Агаповском районе. Автобус вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. Шестеро детей были направлены на осмотр в автомобили скорой медпомощи.

