В «Динамо» заявили, что не хотели попасть на «Балтику» в Кубке России

Тренер «Динамо» Гусев заявил, что не хотел бы встречаться с «Балтикой» в Кубке

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после прохода команды в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по итогам противостояния с «Зенитом» заявил, что не думал о том, как формировать стратегию борьбы за трофей. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не обсуждали с тренерским штабом, по какому пути идти в Кубке России — по пути РПЛ или по пути регионов. Не знаю, где легче — со «Спартаком» или с «Балтикой». Может быть, сейчас даже с «Балтикой» и не хотелось бы встречаться», — заявил Гусев.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 27 ноября, завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее в «Зените» назвали самую большую сложность.