В «Зените» назвали самую большую сложность

Тренер «Зенита» Семак заявил, что очень тяжело все время побеждать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после вылета команды из Пути РПЛ Кубка России от московского «Динамо» заявил, что удивился сверхоборонительной схеме соперника. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Я горжусь своей командой, каждым своим футболистом, его самоотдачей. Все работают, трудятся. Конечно, тяжело, игрокам очень тяжело доставать из себя все. Любому игроку два-три года тяжело играть на одном и том же уровне, особенно когда выигрываешь. Мы выиграли очень много трофеев в последнее время. В противостояниях с теми, кто долго ничего не выигрывал, соперники будут больше мотивированы. Держать высокий уровень тяжело даже самым лучшим клубам и самым сильным клубам», — заявил Семак.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

