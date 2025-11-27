В Госдуме предположили реакцию Запада на допуск россиян к турнирам с флагом РФ

Журова о реакции Запада на допуск россиян: в угоду президенту, ведь он дзюдоист

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что решение Международной федерации дзюдо (IJF) допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном вызовет волну критики в западных странах. Ее слова передает РИА Новости.

«Я понимаю, сколько же крика сейчас будет на Западе из-за того, что российских спортсменов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном именно в дзюдо. И в западных странах будут говорить, что это точно является пропагандой и все делается в угоду нашему президенту, потому что он дзюдоист и самбист», — сказала Журова.

27 ноября исполнительный комитет IJF проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.

Согласно новым правилам, российские дзюдоисты смогут выступать с флагом и гимном, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби. Он продлится с 28 по 30 ноября.

Ранее Федерация дзюдо Украины осудила допуск россиян на международную арену с флагом РФ.