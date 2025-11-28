Российскую звезду НХЛ внесли в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу российских хоккеистов Илью Ковальчука, Валерия Каменских и Вячеслава Буцаева, сообщает РИА Новости.

Российские спортсмены внесены в базу за якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Миротворец» был создан в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную реакцию администрации сайта.

Ранее в базу ресурса внесли российского футбольного комментатора Виктора Гусева, а также олимпийских чемпионок Владлену Бобровникову и Ирину Близнову. Их также обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность республики.

Ранее российских спортсменов внесли в базу «Миротворца».