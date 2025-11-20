Известного футбольного комментатора внесли в базу «Миротворца»

Российского футбольного комментатора Виктора Гусева включили в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает Sport24.

Поводом для внесения Гусева в базу данных «Миротворца» указано покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также в базу «Миротворца» внесли Владлену Бобровникову и Ирину Близнову, которые являются олимпийскими чемпионками.

До этого двукратная чемпионка России Аделия Петросян попала в базу «Миротворца». Основанием для попадания в базу, согласно формулировке сайта, стало «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также обвинения в публичной поддержке в проведении СВО.

Скандальный сайт появился в 2014 году. Его создали с целью установления личностей и публикации данных всех, кого его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список ресурса попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иным образом вызвавшие негативную оценку администрации сайта.

Ранее фигуриста, отобравшегося на Олимпиаду, внесли в базу «Миротворца».