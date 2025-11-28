На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мама фигуристки Костылевой: Лена пнула меня, а я пнула ее

Мама фигуристки Костылевой заявила, что ударила дочь, отвечая на ее удар
Александр Вильф/РИА Новости

Ирина Костылева, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой, ответила в своем Telegram-канале на опубликованное Яной Рудковской видео, на котором видно, как Костылева-старшая бьет дочь, заявив, что Елена ударила ее первой.

«Это видео выкидывали еще весной. Лена выбежала со льда без чехлов. Через 2 минуты пришла я. Нугуманова уговаривала ее вернуться на лед. Та истерила. Я сказала: снимай коньки. Лена продолжала орать. Я начала снимать с нее коньки. Она пнула меня. Я ее», — заявила Костылева-старшая.

28 ноября 2025 года продюсер Яна Рудковская опубликовала в своих соцсетях видео, на котором Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, избивает свою дочь.

Костылева-старшая ударила дочь кулаком в живот. Письменное согласие на публикацию видеозаписи с избиением дал отец фигуристки.

Ранее сообщалась о том, что избившая 14-летнюю фигуристку Костылеву мать может сесть в тюрьму на семь лет.

