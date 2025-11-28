Мать фигуристки Костылевой избила дочь и попала на видео

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в своих соцсетях видео, на котором Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, избивает свою дочь.

Костылева-старшая ударила дочь кулаком в живот. Письменное согласие на публикацию видеозаписи с избиением дал отец фигуристки.

Также на записи видно, что после удара Ирина Костылева кинула дочь на пол и стала стаскивать с нее коньки. В конце записи Елена закрывает голову руками, ожидая повторных ударов.

«Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Именно после этой ситуации в очередной раз к нам на арену были вызваны все уполномоченные органы. К сожалению, это не единственное, не последнее и, увы, не самое страшное», — написала Рудковская.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее Плющенко объяснил выселение матери Костылевой с территории академии.