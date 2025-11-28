Избившая 14-летнюю фигуристку Костылеву мать может сесть в тюрьму на семь лет

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов) рассказал «Газете.Ru», что мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой — Ирина Костылева — может получить наказание до семи лет лишения свободы за избиение своей дочери.

«Убежден, что нужно возбуждать уголовное дело на мать фигуристки, — либо по статье 116 Уголовного кодекса («Побои») — наказание до двух лет лишения свободы, либо по статье 117, части второй («Истязание в отношении несовершеннолетнего»), если подтвердится, что это был не единичный случай.

Если таких случаев было много (например, они часто происходили в быту, и насилие в отношении ребенка применялось не в первый раз), то будет статья «Истязание» — наказание от трех до семи лет лишения свободы. Это преступление уже считается тяжким, в отличие от «Побоев». Думаю, что реальный срок матери не дадут, но условный ей грозит», — сказал адвокат.

Также Сильвестри отметил, что в его практике встречались случаи, когда родители психологически давили на детей и насильно отрезали им волосы. В такой ситуации также возбуждалось уголовное дело по статье «Истязание», даже если родители не наносили ударов.

«В таких случаях обычно следователи возбуждают уголовное дело, и прокуратура берет его под контроль в связи с тем, что несовершеннолетняя не может сама защитить свои права, — отметил адвокат. — Огласка этой ситуации уже пошла, и я уверен, что дело будет возбуждено. Также необходимо, чтобы психолог в присутствии законного представителя поговорил с ребенком: скорее всего, он расскажет о других случаях побоев. Такой серьезный удар, который нанесла мать, — понятно, что это не впервые».

Супруга Евгения Плющенко — Яна Рудковская — выложила в своем Telegram-канале видео того, как Ирина Костылева нанесла своей дочери удар кулаком в живот и бросила ее на пол. Данный эпизод зафиксировали камеры видеонаблюдения академии «Ангелы Плющенко», где тренируется фигуристка.

Рудковская подчеркнула, что Костылева-старшая регулярно применяла насилие к своей дочери, однако затем обещала исправиться, и сама фигуристка прощала мать и просила не применять к ней санкций.

Однако 24 ноября женщина снова подняла руку на дочь, и на этот раз Елена Костылева не стала защищать свою мать. Также против Ирины Костылевой выступил ее супруг — отец фигуристки Валерий Костылев, который разрешил опубликовать видео насилия, а также фотографии следов от побоев на шее, руке и животе девочки.

«Именно после этой ситуации в очередной раз к нам на арену были вызваны все уполномоченные органы. К сожалению, это не единственное, не последнее и, увы, не самое страшное», — написала Рудковская.

Ранее Плющенко выгнал мать фигуристки Костылевой из своей академии.