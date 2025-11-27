«Лена и ее папа попросили ограничить доступ маме»: Плющенко о выселении Костылевой из дома

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале подробно объяснил причины выселения Ирины Костылевой, матери 14-летней фигуристки Елены Костылевой, с территории академии »Ангелы Плющенко».

«Лена и ее папа в какой-то момент, когда мама стала вести себя недопустимо, попросили ограничить доступ мамы на территорию Академии, о чем имеется письменное заявление отца», — написал Плющенко.

Тренер заявил, что Ирина Костылева неоднократно нарушала правила академии, а сама фигуристка в настоящее время не числится ни в одной школе и около полутора лет не имеет учебников.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее мать фигуристки Костылевой выселили из дома из-за скандала с Плющенко.