Комментатор Орлов заявил, что болельщики завидуют «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов на You-Tube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что болельщики завидуют петербургскому «Зениту».

«Завидуют! Как не любили киевское «Динамо» в Советском Союзе. Половина — это завистники. Когда был Советский Союз, «Зенит» был самой малообеспеченной командой. Сейчас это компенсация за Советский Союз», — сказал Орлов.

Московское «Динамо» проиграло петербургскому «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. В первой встрече, состоявшейся 5 ноября в Санкт-Петербурге, московский клуб под руководством Валерия Карпина одержал победу со счетом 3:1, благодаря чему вышел в полуфинал турнира.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Ранее Орлов заявил, что футбол зародился в Санкт-Петербурге.