На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Комментатор Орлов заявил, что болельщики завидуют «Зениту»

Орлов об отношении болельщиков к «Зениту»: половина являются завистниками
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов на You-Tube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что болельщики завидуют петербургскому «Зениту».

«Завидуют! Как не любили киевское «Динамо» в Советском Союзе. Половина — это завистники. Когда был Советский Союз, «Зенит» был самой малообеспеченной командой. Сейчас это компенсация за Советский Союз», — сказал Орлов.

Московское «Динамо» проиграло петербургскому «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. В первой встрече, состоявшейся 5 ноября в Санкт-Петербурге, московский клуб под руководством Валерия Карпина одержал победу со счетом 3:1, благодаря чему вышел в полуфинал турнира.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Ранее Орлов заявил, что футбол зародился в Санкт-Петербурге.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами