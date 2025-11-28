Российский комментатор заявил, что футбол зародился в Санкт-Петербурге

Комментатор Геннадий Орлов заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что родиной российского футбола является Санкт-Петербург.

«Моряки привезли мячи, которыми играть. И наши такелажники уже начали с ними вместе играть. И потом, ну, у нас же есть официально 1897 год. Мы в Петербурге праздновали 100-летие. В 1997 году приехала вся Москва. И Бесков был, и Симонян», — сказал Орлов.

Московское «Динамо» проиграло петербургскому «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. В первой встрече, состоявшейся 5 ноября в Санкт-Петербурге, московский клуб под руководством Валерия Карпина одержал победу со счетом 3:1, благодаря чему вышел в полуфинал турнира.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

