Россиянин выиграл первое золото после того, как дзюдоистам из РФ разрешили выступать под флагом

Российский дзюдоист Аюб Блиев стал чемпионом турнира Большого шлема, проходящего в Абу-Даби, одолев в решающем поединке представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана.

Эта медаль стала первой после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам выступать с национальным флагом и гимном. Во время награждения Блиева прозвучал гимн России.

Исполком IJF разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах под флагом России 27 ноября 2025 года.

В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.

