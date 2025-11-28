На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин выиграл первое золото после того, как дзюдоистам из РФ разрешили выступать под флагом

Дзюдоист Блиев выиграл турнир Большого шлема под флагом России
Федерация дзюдо России

Российский дзюдоист Аюб Блиев стал чемпионом турнира Большого шлема, проходящего в Абу-Даби, одолев в решающем поединке представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана.

Эта медаль стала первой после того, как Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам выступать с национальным флагом и гимном. Во время награждения Блиева прозвучал гимн России.

Исполком IJF разрешил российским спортсменам выступать на международных турнирах под флагом России 27 ноября 2025 года.

В 2023 году Международная федерация дзюдо выступила за допуск российских и белорусских спортсменов на соревнования под нейтральным флагом. При этом как персонал, так и сами выступающие на международных соревнованиях должны были проходить специальную проверку. В сентябре 2024 года было принято решение, согласно которому дзюдоисты перестали носить нашивки с обозначением нейтральных атлетов AIN и начали выступать под эгидой IJF.

Ранее в Госдуме предположили реакцию Запада на допуск россиян к турнирам с флагом РФ.

