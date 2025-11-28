На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Слуцкая встала на сторону Тутберидзе в конфликте с Плющенко

Слуцкая о конфликте Тутберидзе и Плющенко: чемпионы ОИ — лучший аргумент
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая на своей странице в социальных сетях заявила, что она принимает сторону тренера Этери Тутберидзе в конфликте с Евгением Плющенко, подчеркнув, что в фигурном катании важны не громкие слова и скандалы, а реальные результаты.

«Скажу честно: мне куда ближе подход Этери. В нашем виде спорта громкие слова, скандалы и взаимные претензии — всегда шум. В фигурном катании важнее результат, труд и воспитание чемпионов. Когда есть олимпийские чемпионы, это лучший аргумент», — написала фигуристка.

В интервью с Дмитрием Борисовым у Тутберидзе спросили про противостояние с Плющенко, на что она ответила: «А он есть?»

Тутберидзе в 1994–1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Ранее Ирина Слуцкая жестко высказалась про маму фигуристки Костылевой.

