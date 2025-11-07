Ирина Слуцкая жестко высказалась про маму фигуристки Костылевой

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на то, что Ирина, мама фигуристки Елены Костылевой, вмешивается в карьеру дочери, призвав ее прекратить это делать, передает kp.ru.

«Может быть, мама прекратит комментировать? Такое ощущение, что мама там катается, а все остальные нервно отдыхают в сторонке. Родители очень часто своими руками закапывают детей», — сказала Слуцкая.

В конце июня, Костылева-старшая обвинила Евгения Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Костылева-старшая опубликовала еще один ролик, в котором опровергла какие-либо претензии, высказанные ранее в адрес Плющенко и Яны Рудковской.

Ранее Костылевой запретили тренироваться.