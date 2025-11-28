На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Хорошо, что Глушенков моменты не реализовал»: экс-игрок «Динамо» о матче с «Зенитом»

Экс-футболист «Динамо» Терехин: концовка у команды будет тяжелой
Иван Водопьянов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин заявил, что концовка ответного матча четвертьфинала Кубка России против «Зенита» для команды могла быть более плачевной. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Игра у «Динамо» вообще не удалась. Хорошо, что Глушенков свои моменты не реализовал, иначе все плачевно закончилось бы. Выезд к «Ахмату» будет тяжелым, ведь у Черчесова давно не побеждали. А потом будет игра со «Спартаком», поэтому концовка будет тяжелой», — заявил Терехин.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 27 ноября, завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

Ранее тренер «Динамо» Ролан Гусев остался разочарован игрой против «Зенита» в Кубке России.

