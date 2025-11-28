В «Динамо» разочаровались игрой против «Зенита»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после прохода команды в полуфинал Пути РПЛ Кубка России по итогам противостояния с «Зенитом» заявил, что расстроен игрой своих фтуболистов в ответной встрече. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы никак не планировали играть так, как получилось. Наши предположения касательно «Зенита» оправдались, мы ждали, что надо будет сдерживать индивидуально сильных игроков соперника — Мостового, Глушенкова, Луиса Энрике, Педро. Мы выходили играть на победу, но, наверное, сыграло в голове где-то, что был задел в два мяча. Мы слишком низко сели в защиту, этого нельзя было делать», — заявил Гусев.

Встреча, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 27 ноября, завершилась со счетом 0:1 в пользу петербуржцев. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Несмотря на победу, «Зенит» не смог отыграть два мяча отставания с первого матча и выбыл в Путь регионов, где сыграет с калининградской «Балтикой». «Динамо» в полуфинале Кубка России встретится с московским «Спартаком».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который наравне с «Локомотивом» возглавляет список самых титулованных клубов в истории турнира с девятью победами.

